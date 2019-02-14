Овердрафт Классик
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей деятельности(пополнение оборотных средств с целью расчетов с конрагентами при недостатке собственных средств на расчетном счете)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет, в т. ч. в стороннем банке
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Срок кредита
до 1 года
срок транша 28 дней
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Ставка по кредиту годовых
16—18%
16% — от 1 500 001—3 000 000 руб.; 17% — от 500 001—1 500 000руб.; 18% — до 500 000 руб.
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Комиссии за обслуживание кредита
0,08% от суммы лимита ежемесячно; 0,3% от суммы сохраняемого лимита овердрафта — комиссия за сохранение лимита при снижении оборотов по р/сч
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; поступление выручки не реже одного раза в 10 дней, отсутствие ареста расчетного счета, отсутствие картотеки неоплаченных в срок документов (картотеки № 2), отсутствие прочих ограничений на операции по расчетному счету, существенных по сумме
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- наличие ежемесячной комиссии
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
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Дата актуализации
14.02.2019 15:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Классик» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
1023500000655
в вашем городе
Вологда
(8172) 21-18-19