Овердрафт Классик

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности(пополнение оборотных средств с целью расчетов с конрагентами при недостатке собственных средств на расчетном счете)

Валюта рубли

Сумма кредита не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет, в т. ч. в стороннем банке

Срок кредита до 1 года

срок транша 28 дней

Ставка по кредиту годовых 16—18%

16% — от 1 500 001—3 000 000 руб.; 17% — от 500 001—1 500 000руб.; 18% — до 500 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита 0,08% от суммы лимита ежемесячно; 0,3% от суммы сохраняемого лимита овердрафта — комиссия за сохранение лимита при снижении оборотов по р/сч

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; поступление выручки не реже одного раза в 10 дней, отсутствие ареста расчетного счета, отсутствие картотеки неоплаченных в срок документов (картотеки № 2), отсутствие прочих ограничений на операции по расчетному счету, существенных по сумме

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы наличие ежемесячной комиссии Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение

Дата актуализации 14.02.2019 15:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Классик» в 5 городах России