Вход
Поиск
Вологжанин, кредит для бизнеса

Овердрафт Классик

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей деятельности(пополнение оборотных средств с целью расчетов с конрагентами при недостатке собственных средств на расчетном счете)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более 30% от суммы «чистых» среднемесячных поступлений выручки на расчётный счет, в т. ч. в стороннем банке
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша 28 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    16—18%
    16% — от 1 500 001—3 000 000 руб.; 17% — от 500 001—1 500 000руб.; 18% — до 500 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,08% от суммы лимита ежемесячно; 0,3% от суммы сохраняемого лимита овердрафта — комиссия за сохранение лимита при снижении оборотов по р/сч
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    участников (акционеров); супруга (-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; поступление выручки не реже одного раза в 10 дней, отсутствие ареста расчетного счета, отсутствие картотеки неоплаченных в срок документов (картотеки № 2), отсутствие прочих ограничений на операции по расчетному счету, существенных по сумме
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • наличие ежемесячной комиссии
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • банк оставляет за собой право принять иные параметры кредита на свое усмотрение
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Классик» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(8172) 21-18-19

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса