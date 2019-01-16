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БайкалИнвестБанк, кредит для бизнеса

Бизнес-Ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—60 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12-ти месяцев
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
  • Поручительство
    собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    по истечении 12 мес. — без взимания комиссии
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность отсрочки начала погашения до 12-ти мес.
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    16.01.2019 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Ипотека» в 42 городах России

Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
ОГРН
1023800000124
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