Бизнес-Ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—60 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 16,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 12-ти месяцев

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество

Поручительство собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) сезонный график

Условия досрочного погашения по истечении 12 мес. — без взимания комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность отсрочки начала погашения до 12-ти мес. Минусы наличие комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 16.01.2019 13:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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