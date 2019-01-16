Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету
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Срок кредита
до 1 года
срок транша - 30 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы лимита
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- транспортные средства
при сумме лимита до 3 000 000 руб. не требуется
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Поручительство
собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
ежедневное списание денежных средств на конец операционного дня в сумме свободного остатка на счете
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
16.01.2019 14:36