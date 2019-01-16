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БайкалИнвестБанк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - 30 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы лимита
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства

    при сумме лимита до 3 000 000 руб. не требуется

  • Поручительство
    собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    ежедневное списание денежных средств на конец операционного дня в сумме свободного остатка на счете

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    16.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 42 городах России

Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
ОГРН
1023800000124
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