Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 50% от среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету

Срок кредита до 1 года

срок транша - 30 календарных дней

Ставка по кредиту годовых от 15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы лимита

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства при сумме лимита до 3 000 000 руб. не требуется

Поручительство собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета ежедневное списание денежных средств на конец операционного дня в сумме свободного остатка на счете

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 16.01.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 42 городах России