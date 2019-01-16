Бизнес-Развитие

Основные сведения Цель кредита оборотное финансирование, инвестиции, рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—60 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 16,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 1% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства при сумме кредита до 1 000 000 руб. не требуется

Поручительство собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) сезонный график

Условия досрочного погашения по истечении 12 мес. — без взимания комиссии

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность отсрочки начала погашения - до 6 мес.; диверсифицированный залог Минусы наличие комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 16.01.2019 13:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Развитие» в 42 городах России