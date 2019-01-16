Бизнес-Развитие
Основные сведения
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Цель кредита
оборотное финансирование, инвестиции, рефинансирование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—60 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 16,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 1% от суммы кредита
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- транспортные средства
при сумме кредита до 1 000 000 руб. не требуется
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Поручительство
собственники — для ЮЛ, супруга (-и) — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
по истечении 12 мес. — без взимания комиссии
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность отсрочки начала погашения - до 6 мес.;
- диверсифицированный залог
- наличие комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
16.01.2019 13:04