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Запсибкомбанк, кредит для бизнеса

Рефинансирование

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование кредитов, полученных в других банках
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения)
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
    в зависимости от цели рефинансируемого кредита: 2 года - на пополнение оборотных средств, 5 лет - приобретение основных средств, 7 лет - приобретение/строительство недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    от 9,76%
    индивидуально, возможное снижение на 0,5−1,5 п. п. по сравнению со ставкой по рефинансируемому кредиту
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса (доля от 51%); супруга(-и) — для ИП
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без комиссии;
    • длительный срок кредитования
    Особые ограничения
    • расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)
  • Дата актуализации
    18.03.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 45 городах России

Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
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