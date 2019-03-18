Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов, полученных в других банках

Валюта рубли

Сумма кредита соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения)

Срок кредита 2 года—7 лет

в зависимости от цели рефинансируемого кредита: 2 года - на пополнение оборотных средств, 5 лет - приобретение основных средств, 7 лет - приобретение/строительство недвижимости

Ставка по кредиту годовых от 9,76%

индивидуально, возможное снижение на 0,5−1,5 п. п. по сравнению со ставкой по рефинансируемому кредиту

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса (доля от 51%); супруга(-и) — для ИП

Форма выдачи кредит

Режим погашения проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без комиссии; длительный срок кредитования Особые ограничения расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)

Дата актуализации 18.03.2019 09:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Рефинансирование» в 45 городах России