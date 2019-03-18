Рефинансирование
Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредитов, полученных в других банках
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
соответствует остатку задолженности по рефинансируемому кредиту (может быть снижена или увеличена в целях доп. кредитования на прочие цели в зависимости от потребностей клиента и его финансового положения)
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Срок кредита
2 года—7 лет
в зависимости от цели рефинансируемого кредита: 2 года - на пополнение оборотных средств, 5 лет - приобретение основных средств, 7 лет - приобретение/строительство недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
от 9,76%
индивидуально, возможное снижение на 0,5−1,5 п. п. по сравнению со ставкой по рефинансируемому кредиту
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки; процентная ставка за пользование непогашенной в срок суммой кредита увеличивается в два раза до момента погашения просрочки
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса (доля от 51%); супруга(-и) — для ИП
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (общий и специальные налоговые режимы)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- досрочное погашение без комиссии;
- длительный срок кредитования
- расположение — в регионах присутствия банка (не далее 100 км от города, в котором расположен офис банка)
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Дата актуализации
18.03.2019 09:39