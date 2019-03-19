Бизнес кредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; расширение основной деятельности; приобретение, модернизация и ремонт основных средств, недвижимости; рефинансирование задолженности клиентов из сторонних банков

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

в зависимости от целей кредитования, по результатам оценки финансового состояния и платежеспособности клиента, оборотов по расчетному счету, предоставленного обеспечения

Срок кредита до 3 лет

до 12 мес. на пополнение оборотных средств, до 48 мес. на развитие бизнеса, до 60 мес. на приобретение недвижимости, земельных участков

Ставка по кредиту годовых 14—16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП

Комиссии за обслуживание кредита макс. 1% от лимита за изменение условий кредитования

Материальное обеспечение гарантийный депозит залог 3-их лиц недвижимое имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства требуется страхование имущества по рискам, предусмотренным кредитной политикой банка

Поручительство для ЮЛ — руководителей/собственников, для ИП — супругов, по требованию банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график проценты ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; большая сумма кредита Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов

Дата актуализации 19.03.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес кредит» в 22 городах России