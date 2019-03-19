Новая техника
Основные сведения
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Цель кредита
покупка новых транспортных средств / новой специализированной самоходной техники
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
ПВ 20% при покупке легковых/грузовых транспортных средств, 30% — при покупке специализированной, сельскохозяйственной техники
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Срок кредита
до 5 лет
до 24 мес. на покупку транспортных средств для использования как такси или в автошколе, до 48 мес. - легковых автомобилей, до 60 мес. - грузовых автомобилей и специализированной техники
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Ставка по кредиту годовых
13%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП
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Комиссии за обслуживание кредита
до 1% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
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Материальное обеспечение
приобретаемое имущество
требуется страхование залога
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей/собственников; для ИП — супругов, по требованию Банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ; ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- большая сумма кредита
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
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Дата актуализации
19.03.2019 17:08