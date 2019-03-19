Новая техника

Основные сведения Цель кредита покупка новых транспортных средств / новой специализированной самоходной техники

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

ПВ 20% при покупке легковых/грузовых транспортных средств, 30% — при покупке специализированной, сельскохозяйственной техники

Срок кредита до 5 лет

до 24 мес. на покупку транспортных средств для использования как такси или в автошколе, до 48 мес. - легковых автомобилей, до 60 мес. - грузовых автомобилей и специализированной техники

Ставка по кредиту годовых 13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП

Комиссии за обслуживание кредита до 1% от лимита кредитования за изменение условий кредитования

Материальное обеспечение приобретаемое имущество требуется страхование залога

Поручительство для ЮЛ — руководителей/собственников; для ИП — супругов, по требованию Банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов

Требования к заемщику ЮЛ; ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредита Минусы наличие комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов

Дата актуализации 19.03.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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