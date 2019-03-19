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Черноморский банк развития и реконструкции, кредит для бизнеса

Новая техника

Основные сведения

  • Цель кредита
    покупка новых транспортных средств / новой специализированной самоходной техники
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    ПВ 20% при покупке легковых/грузовых транспортных средств, 30% — при покупке специализированной, сельскохозяйственной техники
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 24 мес. на покупку транспортных средств для использования как такси или в автошколе, до 48 мес. - легковых автомобилей, до 60 мес. - грузовых автомобилей и специализированной техники
  • Ставка по кредиту годовых
    13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    до 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. для ЮЛ, мин. 5 000 руб. для ИП
  • Комиссии за обслуживание кредита
    до 1% от лимита кредитования за изменение условий кредитования
  • Материальное обеспечение
    приобретаемое имущество

    требуется страхование залога

  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей/собственников; для ИП — супругов, по требованию Банка дополнительно оформляется поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    проценты ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ; ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • большая сумма кредита
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке, перевод оборотов
  • Дата актуализации
    19.03.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Новая техника» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
ОГРН
1149102030186
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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