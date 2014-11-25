Овердрафт

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности, в т. ч. оплата платежных поручений, чеков на получение наличных средств, акцептованных заемщиком платежных требований, при недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете

Валюта рубли

Сумма кредита до 70% от среднемесячного кредитового оборота по расчетным счетам

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 11,25—14%

зависит от срока кредита

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство собственников организации, юридических и/или физических лиц, третьих лиц

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; срок ведения деятельности от 3-х месяцев Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 2 городах России