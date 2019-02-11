Тендерный

Основные сведения Цель кредита оплата обеспечения заявки на участие в аукционе (торгах) на право заключения государственного контракта

Валюта рубли

Сумма кредита до 80 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых 10,25—14,5%

зависит от срока кредита, формы предоставления средств

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; срок существования бизнеса от 3-х месяцев; досрочное погашение без штрафов и комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Тендерный» в 2 городах России