Модернизация

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 9,2—13,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 1% от суммы кредита, но не менее 20 тыс. рублей

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,01% от суммы основного долга по кредиту за каждый день неисполнения обязательств

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество приобретаемое имущество 70% от суммы кредита

Поручительство собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; залогом должно быть обеспечено 70% долга Минусы за оформление кредита взимаются доп.комиссии

Дата актуализации 28.01.2019 13:46 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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