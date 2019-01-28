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Севергазбанк, кредит для бизнеса

Модернизация

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Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 15 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,2—13,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 1% от суммы кредита, но не менее 20 тыс. рублей
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,01% от суммы основного долга по кредиту за каждый день неисполнения обязательств
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    70% от суммы кредита

  • Поручительство
    собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога;
    • залогом должно быть обеспечено 70% долга
    Минусы
    • за оформление кредита взимаются доп.комиссии
  • Дата актуализации
    28.01.2019 13:46
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Модернизация» в 34 городах России

Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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