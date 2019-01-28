Модернизация
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 15 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,2—13,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 1% от суммы кредита, но не менее 20 тыс. рублей
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,01% от суммы основного долга по кредиту за каждый день неисполнения обязательств
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
70% от суммы кредита
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Поручительство
собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд и ссуд, направленных на погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- залогом должно быть обеспечено 70% долга
- за оформление кредита взимаются доп.комиссии
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Дата актуализации
28.01.2019 13:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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