Торговая линия
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 15 000 000
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Срок кредита
1 год—2 года
срок транша до 180 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- гарантийный депозит
- движимое имущество
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
- ценные бумаги
обеспечение должно быть не менее 70% от суммы кредита с учетом процентов (причитающихся в соответствии с договором к выплате в течение одного года)
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Поручительство
собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд, а также ссуд направленных на: — погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, — погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, -осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие комиссии при оформлении кредита;
- небольшой срок кредита
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Дата актуализации
28.01.2019 10:39