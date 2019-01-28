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Севергазбанк, кредит для бизнеса

Торговая линия

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 15 000 000
  • Срок кредита
    1 год—2 года
    срок транша до 180 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • гарантийный депозит
    • движимое имущество
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • основные средства
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства
    • ценные бумаги

    обеспечение должно быть не менее 70% от суммы кредита с учетом процентов (причитающихся в соответствии с договором к выплате в течение одного года)

  • Поручительство
    собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности
  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд, а также ссуд направленных на: — погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, — погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, -осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие комиссии при оформлении кредита;
    • небольшой срок кредита
  • Дата актуализации
    28.01.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Торговая линия» в 34 городах России

Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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