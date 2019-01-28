Торговая линия

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

Срок кредита 1 год—2 года

срок транша до 180 дней

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,01% процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит движимое имущество залог 3-их лиц земельные участки недвижимость оборудование основные средства поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства ценные бумаги обеспечение должно быть не менее 70% от суммы кредита с учетом процентов (причитающихся в соответствии с договором к выплате в течение одного года)

Поручительство собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд, а также ссуд направленных на: — погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, — погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, -осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие комиссии при оформлении кредита; небольшой срок кредита

Дата актуализации 28.01.2019 10:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Торговая линия» в 34 городах России