Торговый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 15 000 000

Срок кредита от 1 года

Ставка по кредиту годовых от 9,7%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,8% от суммы кредита, но не менее 10 тыс. рублей

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,01% от суммы основного долга по кредиту за каждый день неисполнения обязательств

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество 70% от суммы кредита

Поручительство собственников(физических лиц-конечных бенефициаров), супруги(а) заемщика (для ИП)

Форма выдачи кредит

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие положительного финансового результата накопленным итогом с начала отчетного года (для юридических лиц); отсутствие действующих реструктурированных/рефинансированных ссуд, а также ссуд направленных на: — погашение долговых обязательств заемщика и/или третьих лиц, — погашение/приобретение эмиссионных ценных бумаг, -осуществление вложений в уставные капиталы третьих лиц

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; залог требуется на 70% от суммы кредита Минусы за оформление кредита взимается доп.комиссия

Дата актуализации 28.01.2019 10:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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