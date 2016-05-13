Вход
БСТ-Банк, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    организация бизнеса; развитие уже существующей деятельности или ее расширение (открытие дополнительных точек продаж, увеличение объемов выпускаемой продукции); пополнение оборотных средств предприятия; основание нового направления деятельности и т. п.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально
  • Срок кредита
    индивидуально
  • Ставка по кредиту годовых
    13,5—16%
    14% годовых для клиентов с положительной кредитной историей; по кредиту на приобретение коммерческой недвижимости ставка зависит от суммы первоначального взноса: 13,5% при ПВ от 50%, 14% — от 30%, 14,5% — от 20%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—1,5% от задолженности при пролонгации кредита (кредитной линии)
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,5% годовых за неиспользованный остаток по кредитным линиям
  • Материальное обеспечение
    • валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
    • ценные бумаги
  • Поручительство
    учредителей, либо физического лица
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие отрицательной кредитной истории у предприятия, отсутствие текущей картотеки и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    28.01.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 6 Банкоматы 9 посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 77-88-88

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса