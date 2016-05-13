Бизнесу

Основные сведения Цель кредита организация бизнеса; развитие уже существующей деятельности или ее расширение (открытие дополнительных точек продаж, увеличение объемов выпускаемой продукции); пополнение оборотных средств предприятия; основание нового направления деятельности и т. п.

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально

Срок кредита индивидуально

Ставка по кредиту годовых 13,5—16%

14% годовых для клиентов с положительной кредитной историей; по кредиту на приобретение коммерческой недвижимости ставка зависит от суммы первоначального взноса: 13,5% при ПВ от 50%, 14% — от 30%, 14,5% — от 20%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—1,5% от задолженности при пролонгации кредита (кредитной линии)

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% годовых за неиспользованный остаток по кредитным линиям

Материальное обеспечение валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта недвижимость оборудование транспортные средства ценные бумаги

Поручительство учредителей, либо физического лица

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие отрицательной кредитной истории у предприятия, отсутствие текущей картотеки и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 28.01.2019 16:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России