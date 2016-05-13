Бизнесу
Основные сведения
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Цель кредита
организация бизнеса; развитие уже существующей деятельности или ее расширение (открытие дополнительных точек продаж, увеличение объемов выпускаемой продукции); пополнение оборотных средств предприятия; основание нового направления деятельности и т. п.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально
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Срок кредита
индивидуально
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Ставка по кредиту годовых
13,5—16%
14% годовых для клиентов с положительной кредитной историей; по кредиту на приобретение коммерческой недвижимости ставка зависит от суммы первоначального взноса: 13,5% при ПВ от 50%, 14% — от 30%, 14,5% — от 20%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—1,5% от задолженности при пролонгации кредита (кредитной линии)
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Комиссии за обслуживание кредита
0,5% годовых за неиспользованный остаток по кредитным линиям
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Материальное обеспечение
- валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
- ценные бумаги
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Поручительство
учредителей, либо физического лица
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие отрицательной кредитной истории у предприятия, отсутствие текущей картотеки и иных ограничений (блокировка, арест) по счетам
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- диверсифицированный залог
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
28.01.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
в вашем городе
Новокузнецк
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