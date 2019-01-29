Бизнес-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

ПВ — от 15%

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 10,5%

от 10,5% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,5% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,5% — до 5 000 000 руб.; −1 п. п. при страховании залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.; 0,5% от суммы лимита НКЛ за резервирование денежных средств

Материальное обеспечение недвижимое имущество приобретаемое имущество залог приобретаемого и/или собственного имущества; страхование залога — по желанию

Поручительство физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 29.01.2019 16:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 3 городах России