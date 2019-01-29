Бизнес-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
ПВ — от 15%
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10,5%
от 10,5% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,5% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,5% — до 5 000 000 руб.; −1 п. п. при страховании залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.; 0,5% от суммы лимита НКЛ за резервирование денежных средств
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
залог приобретаемого и/или собственного имущества; страхование залога — по желанию
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Поручительство
физических и/или юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита на длительный срок
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
29.01.2019 16:35