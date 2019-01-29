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Владбизнесбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
    ПВ — от 15%
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 10,5%
    от 10,5% годовых при сумме кредита от 20 000 000 руб., от 11,5% — 5 000 000—20 000 000 руб., от 12,5% — до 5 000 000 руб.; −1 п. п. при страховании залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,9% от суммы кредита, макс. 150 000 руб.; 0,5% от суммы лимита НКЛ за резервирование денежных средств
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    залог приобретаемого и/или собственного имущества; страхование залога — по желанию

  • Поручительство
    физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения

    ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита на длительный срок
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    29.01.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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