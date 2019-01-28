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Внешфинбанк, кредит для бизнеса

Для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование приобретения недвижимости; оборотные средства, в т. ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды всех уровней, на выплату заработной платы сотрудникам; финансирование производственных затрат — закупка сырья, материалов, запчастей, комплектующих, полуфабрикатов, расходы по текущему ремонту оборудования, транспортировке, хранению, оплате электроэнергии; на покупку ценных бумаг (в т. ч. собственных векселей); на приобретение транспортных средств; на обеспечение заявок на участие в аукционах; иные цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 140 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    индивидуально
  • Ставка по кредиту годовых
    от 18%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 4
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства

    ТМЦ — не более 50% от общей суммы обеспечения

  • Поручительство
    финансово устойчивых юридических лиц, физических лиц — владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
    • овердрафт
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    28.01.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(861) 219-55-10

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