Для бизнеса

Основные сведения Цель кредита финансирование приобретения недвижимости; оборотные средства, в т. ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды всех уровней, на выплату заработной платы сотрудникам; финансирование производственных затрат — закупка сырья, материалов, запчастей, комплектующих, полуфабрикатов, расходы по текущему ремонту оборудования, транспортировке, хранению, оплате электроэнергии; на покупку ценных бумаг (в т. ч. собственных векселей); на приобретение транспортных средств; на обеспечение заявок на участие в аукционах; иные цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 140 000 000

Срок кредита до 3 лет

индивидуально

Ставка по кредиту годовых от 18%

Срок рассмотрения заявки, дней до 4

Материальное обеспечение недвижимость оборудование товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ — не более 50% от общей суммы обеспечения

Поручительство финансово устойчивых юридических лиц, физических лиц — владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; диверсифицированный залог Минусы на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 28.01.2019 14:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 3 городах России