Для бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование приобретения недвижимости; оборотные средства, в т. ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды всех уровней, на выплату заработной платы сотрудникам; финансирование производственных затрат — закупка сырья, материалов, запчастей, комплектующих, полуфабрикатов, расходы по текущему ремонту оборудования, транспортировке, хранению, оплате электроэнергии; на покупку ценных бумаг (в т. ч. собственных векселей); на приобретение транспортных средств; на обеспечение заявок на участие в аукционах; иные цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 140 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
индивидуально
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Ставка по кредиту годовых
от 18%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 4
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
ТМЦ — не более 50% от общей суммы обеспечения
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Поручительство
финансово устойчивых юридических лиц, физических лиц — владельцев бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
- овердрафт
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- диверсифицированный залог
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
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Дата актуализации
28.01.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
в вашем городе
Москва
(861) 219-55-10