Залоговый
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств; приобретение товарно-материальных ценностей; оплата работ, услуг; осуществление операций с недвижимостью; приобретение основных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
индивидуально
-
Срок кредита
до 2 лет
в зависимости от цели кредита
-
Ставка по кредиту годовых
23—27%
в зависимости от вида и условий кредита
-
Материальное обеспечение
- гарантии
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
- ценные бумаги
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
- овердрафт
-
Режим погашения
ежемесячно
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- диверсифицированный залог;
- различные формы финансирования
-
Дата актуализации
18.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Залоговый» в 4 городах России
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
1023800000190
в вашем городе
Москва
(3952) 25-51-96