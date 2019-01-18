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ГринКомБанк, кредит для бизнеса

Залоговый

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; приобретение товарно-материальных ценностей; оплата работ, услуг; осуществление операций с недвижимостью; приобретение основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально
  • Срок кредита
    до 2 лет
    в зависимости от цели кредита
  • Ставка по кредиту годовых
    23—27%
    в зависимости от вида и условий кредита
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства
    • ценные бумаги
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
    • овердрафт
  • Режим погашения

    ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • различные формы финансирования
  • Дата актуализации
    18.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Залоговый» в 4 городах России

Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
ОГРН
1023800000190
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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