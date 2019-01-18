Залоговый

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; приобретение товарно-материальных ценностей; оплата работ, услуг; осуществление операций с недвижимостью; приобретение основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально

Срок кредита до 2 лет

в зависимости от цели кредита

Ставка по кредиту годовых 23—27%

в зависимости от вида и условий кредита

Материальное обеспечение гарантии имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства ценные бумаги

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) овердрафт

Режим погашения ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; различные формы финансирования

Дата актуализации 18.01.2019 13:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Залоговый» в 4 городах России