Овердрафт Экспертный

Основные сведения Цель кредита обеспечение непрерывного финансирования оборотного капитала; обеспечение своевременности расчетов с поставщиками

Валюта рубли

Сумма кредита до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках

Срок кредита до 6 мес.

Ставка по кредиту годовых от 13,75%

Комиссии за обслуживание кредита 0,25% от суммы лимита в месяц

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП гарантийный депозит залог 3-их лиц корпоративное имущество личное имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка

Поручительство основных собственников бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения за счет положительного остатка на расчетном счете на конец операционного дня

Условия досрочного погашения допускается

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие ежемесячной комиссии за обслуживание кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 28.01.2019 14:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Экспертный» в 5 городах России