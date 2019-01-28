Овердрафт Экспертный
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение непрерывного финансирования оборотного капитала; обеспечение своевременности расчетов с поставщиками
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках
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Срок кредита
до 6 мес.
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Ставка по кредиту годовых
от 13,75%
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Комиссии за обслуживание кредита
0,25% от суммы лимита в месяц
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- гарантийный депозит
- залог 3-их лиц
- корпоративное имущество
- личное имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
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Поручительство
основных собственников бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
за счет положительного остатка на расчетном счете на конец операционного дня
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Условия досрочного погашения
допускается
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие ежемесячной комиссии за обслуживание кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
28.01.2019 14:10