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Александровский, кредит для бизнеса

Овердрафт Экспертный

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение непрерывного финансирования оборотного капитала; обеспечение своевременности расчетов с поставщиками
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках
  • Срок кредита
    до 6 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,75%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,25% от суммы лимита в месяц
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • гарантийный депозит
    • залог 3-их лиц
    • корпоративное имущество
    • личное имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения

    за счет положительного остатка на расчетном счете на конец операционного дня

  • Условия досрочного погашения
    допускается
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; отсутствие упоминания в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие ежемесячной комиссии за обслуживание кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    28.01.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Экспертный» в 5 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
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Телефоны
(812) 324-87-77

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