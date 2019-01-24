Инвестиционный
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение основных средств: имущества, оборудования, автотранспорта, а так же на строительство новых или ремонт существующих площадей
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 100 000
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 12%
в зависимости от финансового состояния заемщика, объема сотрудничества с банком и срока кредитования
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,1% от суммы кредита/ лимита кредитной линии
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
-
Материальное обеспечение
- движимое имущество
- залог 3-их лиц
- недвижимое имущество
страхование не требуется
-
Поручительство
связанные компании, основные собственники бизнеса; супруг(-а) — для ИП
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
- сезонный график
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без ограничений и штрафов;
- отсутствие требований по страхованию предмета залога
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
-
Дата актуализации
24.01.2019 19:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 10 городах России
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1026200000111
в вашем городе
Москва
(4912) 24-49-24