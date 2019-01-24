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Прио-Внешторгбанк, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств: имущества, оборудования, автотранспорта, а так же на строительство новых или ремонт существующих площадей
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    в зависимости от финансового состояния заемщика, объема сотрудничества с банком и срока кредитования
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,1% от суммы кредита/ лимита кредитной линии
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • залог 3-их лиц
    • недвижимое имущество

    страхование не требуется

  • Поручительство
    связанные компании, основные собственники бизнеса; супруг(-а) — для ИП
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов;
    • отсутствие требований по страхованию предмета залога
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    24.01.2019 19:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 10 городах России

Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
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Телефоны
(4912) 24-49-24

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