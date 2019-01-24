Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств: имущества, оборудования, автотранспорта, а так же на строительство новых или ремонт существующих площадей

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

в зависимости от финансового состояния заемщика, объема сотрудничества с банком и срока кредитования

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,1% от суммы кредита/ лимита кредитной линии

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение движимое имущество залог 3-их лиц недвижимое имущество страхование не требуется

Поручительство связанные компании, основные собственники бизнеса; супруг(-а) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений и штрафов; отсутствие требований по страхованию предмета залога Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 24.01.2019 19:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 10 городах России