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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Экспресс-кредит под залог

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, расширение производства, приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—10 000 000
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5%, мин. 30 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    1—3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    не менее 100% от суммы кредита

  • Поручительство
    фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется поддержание или перевод оборотов в банк;
    • короткие сроки принятия решения
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    11.03.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс-кредит под залог» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
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