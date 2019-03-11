Экспресс-кредит под залог

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, расширение производства, приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—10 000 000

Срок кредита 1 год—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5%, мин. 30 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней 1—3

Материальное обеспечение недвижимое имущество приобретаемое имущество не менее 100% от суммы кредита

Поручительство фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется поддержание или перевод оборотов в банк; короткие сроки принятия решения Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 11.03.2019 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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