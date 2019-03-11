Экспресс-кредит под залог
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, расширение производства, приобретение недвижимости, автотранспорта или оборудования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—10 000 000
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5%, мин. 30 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
1—3
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
не менее 100% от суммы кредита
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Поручительство
фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется поддержание или перевод оборотов в банк;
- короткие сроки принятия решения
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
11.03.2019 16:10