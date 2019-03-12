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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Овердрафт Оборотный

Основные сведения

  • Цель кредита
    кредитование расчетного счета при недостаточности средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
    до 30% от выручки
  • Срок кредита
    до 2 лет
    срок транша - 30, 60 или 90 дней, исходя из финансовых показателей деятельности
  • Ставка по кредиту годовых
    16,8—21%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2,5%, мин. 15 000 руб.
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • небольшой срок финансирования;
    • небольшая сумма кредита
    Особые ограничения
    • требуется поддержание оборотов в размере не менее лимита овердрафта
  • Дата актуализации
    12.03.2019 10:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт Оборотный» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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