Овердрафт Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
кредитование расчетного счета при недостаточности средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
до 30% от выручки
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Срок кредита
до 2 лет
срок транша - 30, 60 или 90 дней, исходя из финансовых показателей деятельности
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Ставка по кредиту годовых
16,8—21%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,5%, мин. 15 000 руб.
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- небольшой срок финансирования;
- небольшая сумма кредита
- требуется поддержание оборотов в размере не менее лимита овердрафта
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Дата актуализации
12.03.2019 10:23