Овердрафт Оборотный

Основные сведения Цель кредита кредитование расчетного счета при недостаточности средств

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

до 30% от выручки

Срок кредита до 2 лет

срок транша - 30, 60 или 90 дней, исходя из финансовых показателей деятельности

Ставка по кредиту годовых 16,8—21%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,5%, мин. 15 000 руб.

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство фактических собственников (физических лиц, юридических лиц) кредитуемого бизнеса, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы небольшой срок финансирования; небольшая сумма кредита Особые ограничения требуется поддержание оборотов в размере не менее лимита овердрафта

Дата актуализации 12.03.2019 10:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт Оборотный» в 95 городах России