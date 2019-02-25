Агрооборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—50 000 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых 5%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства

Поручительство основных фактических владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения сезонный график

Срок существования бизнеса 36 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО, ПАО, АО, ОАО, ЗАО), ИП, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяйственные производственные кооперативы, доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки, должна составлять не менее 70% от общей официальной выручки по итогам последнего полного календарного (отчетного) года; подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе не менее 3-х лет, с учетом работы до 16.03.2014 г. на территории Автономной Республики Крым и т. д.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы срок существования бизнеса не менее 3 лет

Дата актуализации 25.02.2019 14:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Агрооборот» в 47 городах России