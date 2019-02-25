Агрооборот
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—50 000 000
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Срок кредита
до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
5%
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
основных фактических владельцев бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
сезонный график
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Срок существования бизнеса
36 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО, ПАО, АО, ОАО, ЗАО), ИП, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяйственные производственные кооперативы, доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки, должна составлять не менее 70% от общей официальной выручки по итогам последнего полного календарного (отчетного) года; подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе не менее 3-х лет, с учетом работы до 16.03.2014 г. на территории Автономной Республики Крым и т. д.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
- срок существования бизнеса не менее 3 лет
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Дата актуализации
25.02.2019 14:30