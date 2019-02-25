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РНКБ, кредит для бизнеса

Агрооборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; финансирование операционных расходов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—50 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    5%
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    основных фактических владельцев бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    сезонный график
  • Срок существования бизнеса
    36 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО, ПАО, АО, ОАО, ЗАО), ИП, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяйственные производственные кооперативы, доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки, должна составлять не менее 70% от общей официальной выручки по итогам последнего полного календарного (отчетного) года; подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе не менее 3-х лет, с учетом работы до 16.03.2014 г. на территории Автономной Республики Крым и т. д.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • срок существования бизнеса не менее 3 лет
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Агрооборот» в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
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