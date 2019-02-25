Оборот
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств; текущее финансирование хозяйственной деятельности
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
50 000—200 000 000
до 1,5 млн руб. без залога
-
Срок кредита
3 мес.—5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
мин. 0,3% от суммы за предоставление кредитных ресурсов
-
Комиссии за обслуживание кредита
0,5% годовых за резервирование денежных средств по КЛ
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 6 мес.
-
Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- не требуется
- недвижимое имущество
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
до 1,5 млн рублей залог не требуется
-
Поручительство
собственников бизнеса
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
-
Условия досрочного погашения
макс. 1% от досрочно погашенной суммы
-
Требования к заемщику
ЮЛ (ООО, АО), ИП, сельскохозяйственные товаропроизводители (КФХ, СПК, ИП — глава КФХ)
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- без залога до 1,5 млн руб.;
- индивидуальный график погашения
- штраф за досрочное погашение;
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
-
Дата актуализации
25.02.2019 14:10