Вход
Поиск
РНКБ, кредит для бизнеса

Оборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; текущее финансирование хозяйственной деятельности
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—200 000 000
    до 1,5 млн руб. без залога
  • Срок кредита
    3 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    мин. 0,3% от суммы за предоставление кредитных ресурсов
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,5% годовых за резервирование денежных средств по КЛ
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 мес.
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности

    до 1,5 млн рублей залог не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    макс. 1% от досрочно погашенной суммы
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО, АО), ИП, сельскохозяйственные товаропроизводители (КФХ, СПК, ИП — глава КФХ)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • без залога до 1,5 млн руб.;
    • индивидуальный график погашения
    Минусы
    • штраф за досрочное погашение;
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    25.02.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборот» в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса