Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; текущее финансирование хозяйственной деятельности

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—200 000 000

до 1,5 млн руб. без залога

Срок кредита 3 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита мин. 0,3% от суммы за предоставление кредитных ресурсов

Комиссии за обслуживание кредита 0,5% годовых за резервирование денежных средств по КЛ

Отсрочка начала погашения кредита до 6 мес.

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество не требуется недвижимое имущество оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности до 1,5 млн рублей залог не требуется

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения макс. 1% от досрочно погашенной суммы

Требования к заемщику ЮЛ (ООО, АО), ИП, сельскохозяйственные товаропроизводители (КФХ, СПК, ИП — глава КФХ)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; без залога до 1,5 млн руб.; индивидуальный график погашения Минусы штраф за досрочное погашение; наличие комиссии при выдаче кредита; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 25.02.2019 14:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборот» в 47 городах России