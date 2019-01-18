Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—200 000 000
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- сырье/материалы
- товарно-материальные ценности
- товары в обороте
- транспортные средства
ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кредита, которую обеспечивает ТМЦ, не может превышать 50 000 000 руб.
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- крупная сумма кредитования
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
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Дата актуализации
18.01.2019 10:10