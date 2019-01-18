Оборотный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—200 000 000

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП земельные участки недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса сырье/материалы товарно-материальные ценности товары в обороте транспортные средства ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кредита, которую обеспечивает ТМЦ, не может превышать 50 000 000 руб.

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; крупная сумма кредитования Минусы на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 18.01.2019 10:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 41 городе России