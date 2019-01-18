Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—300 000 000

Срок кредита 1 год—7 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП земельные участки недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество товарно-материальные ценности транспортные средства ТМЦ до 25% от суммы кредита при сроке до 36 мес.; не менее 30% недвижимости при сумме свыше 30 000 000 руб. или сроке свыше 36 мес.

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 18.01.2019 10:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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