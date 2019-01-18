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Московский Областной Банк, кредит для бизнеса

Под залог недвижимости

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—300 000 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 3-х лет на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13,5%
    зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимое имущество

    квартира; жилой дом и земельный участок; нежилое здание с земельным участком; помещение (офис, склад)

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    ежемесячно

  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    18.01.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
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