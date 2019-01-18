Под залог недвижимости
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—300 000 000
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Срок кредита
до 7 лет
до 3-х лет на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
от 13,5%
зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимое имущество
квартира; жилой дом и земельный участок; нежилое здание с земельным участком; помещение (офис, склад)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
ежемесячно
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
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Дата актуализации
18.01.2019 10:13