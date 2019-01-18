Под залог недвижимости

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—300 000 000

Срок кредита до 7 лет

до 3-х лет на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога

Материальное обеспечение земельные участки недвижимое имущество квартира; жилой дом и земельный участок; нежилое здание с земельным участком; помещение (офис, склад)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график ежемесячно

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 18.01.2019 10:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» в 41 городе России