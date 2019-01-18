Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
2 000 000—60 000 000
до 30% от объема среднемесячных чистых кредитовых оборотов
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Срок кредита
3 мес.—1 год
транши до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- при определении суммы кредита учитываются обороты в сторонних банках
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке и выполнение обязательств по переводу оборота в банк
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Дата актуализации
18.01.2019 10:17