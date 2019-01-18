Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 2 000 000—60 000 000

до 30% от объема среднемесячных чистых кредитовых оборотов

Срок кредита 3 мес.—1 год

транши до 30 дней

Ставка по кредиту годовых от 13%

зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; при определении суммы кредита учитываются обороты в сторонних банках Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке и выполнение обязательств по переводу оборота в банк

Дата актуализации 18.01.2019 10:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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