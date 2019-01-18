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Московский Областной Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    2 000 000—60 000 000
    до 30% от объема среднемесячных чистых кредитовых оборотов
  • Срок кредита
    3 мес.—1 год
    транши до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, предоставляемого залога
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • при определении суммы кредита учитываются обороты в сторонних банках
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке и выполнение обязательств по переводу оборота в банк
  • Дата актуализации
    18.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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