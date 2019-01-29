Бизнесу
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение основных средств; пополнение оборотных средств; другие коммерческие цели
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 75 000 000
-
Срок кредита
6 мес.—5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
15—28%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Комиссии за обслуживание кредита
нет
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
-
Материальное обеспечение
- гарантии
- движимое имущество
- недвижимое имущество
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
-
Режим погашения
индивидуальный график
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Требования к заемщику
ЮЛ
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- крупная сумма финансирования;
- отсутствие комиссий
-
Дата актуализации
29.01.2019 13:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 8 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
1020500000223
в вашем городе
Кизилюрт
(8722) 64-92-92