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Кредитинвест, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств; пополнение оборотных средств; другие коммерческие цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 75 000 000
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    15—28%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • отсутствие комиссий
  • Дата актуализации
    29.01.2019 13:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 8 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
Адрес
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
ОГРН
1020500000223
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кизилюрт
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8722) 64-92-92

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