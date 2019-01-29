Бизнесу

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств; пополнение оборотных средств; другие коммерческие цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 75 000 000

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 15—28%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество недвижимое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; отсутствие комиссий

Дата актуализации 29.01.2019 13:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 8 городах России