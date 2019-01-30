Малому бизнесу

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; исполнение государственного контракта (участие в аукционах); развитие нового направления и расширение бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита до 3 лет

до 18 мес. - на оборотные средства; до 36 мес. на приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; в зависимости от условий контракта, условий проведения аукциона - на исполнение государственного контракта; на срок реализации проекта - развитие нового направления и расширение бизнеса

Ставка по кредиту годовых от 16%

индивидуально, зависит от суммы и срока кредита, обеспечения

Срок рассмотрения заявки, дней 5—10

Материальное обеспечение корпоративное имущество недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество сырье/материалы товары в обороте транспортные средства

Поручительство платежеспособных юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка — не более 150 млн. рублей с учетом НДС; штатная численность работников не более 100 человек

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы на сайте банка указана только минимальная ставка

Дата актуализации 30.01.2019 15:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Малому бизнесу» в 7 городах России