Малому бизнесу
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; исполнение государственного контракта (участие в аукционах); развитие нового направления и расширение бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
до 3 лет
до 18 мес. - на оборотные средства; до 36 мес. на приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; в зависимости от условий контракта, условий проведения аукциона - на исполнение государственного контракта; на срок реализации проекта - развитие нового направления и расширение бизнеса
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
индивидуально, зависит от суммы и срока кредита, обеспечения
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Срок рассмотрения заявки, дней
5—10
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Материальное обеспечение
- корпоративное имущество
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- сырье/материалы
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
платежеспособных юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка — не более 150 млн. рублей с учетом НДС; штатная численность работников не более 100 человек
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
- на сайте банка указана только минимальная ставка
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Дата актуализации
30.01.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Малому бизнесу» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
в вашем городе
Владивосток
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