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Приморье, кредит для бизнеса

Малому бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; исполнение государственного контракта (участие в аукционах); развитие нового направления и расширение бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 18 мес. - на оборотные средства; до 36 мес. на приобретение основных средств, текущий ремонт помещений и оборудования; в зависимости от условий контракта, условий проведения аукциона - на исполнение государственного контракта; на срок реализации проекта - развитие нового направления и расширение бизнеса
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16%
    индивидуально, зависит от суммы и срока кредита, обеспечения
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    5—10
  • Материальное обеспечение
    • корпоративное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • сырье/материалы
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    платежеспособных юридических лиц
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — не более 150 млн. рублей с учетом НДС; штатная численность работников не более 100 человек
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Минусы
    • на сайте банка указана только минимальная ставка
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Малому бизнесу» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(423) 240-79-15
(423) 909-00-11

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