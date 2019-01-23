Бизнесу

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, основных фондов, развитие бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

зависит от вида кредита и формы обеспечения

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,1—1,6% от первоначальной суммы кредита

Комиссии за обслуживание кредита 3,5% годовых за неиспользованный лимит по ВКЛ

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы не уплаченных процентов за каждый день просрочки

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество спецтехника сырье/материалы товары в обороте транспортные средства

Поручительство предприятий и физических лиц

Форма выдачи гарантия кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; различные формы финансирования; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; макс. ставку банк не раскрывает

Дата актуализации 23.01.2019 11:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 4 городах России