Вход
Роял Кредит Банк, кредит для бизнеса

Бизнесу

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, основных фондов, развитие бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    зависит от вида кредита и формы обеспечения
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,1—1,6% от первоначальной суммы кредита
  • Комиссии за обслуживание кредита
    3,5% годовых за неиспользованный лимит по ВКЛ
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы не уплаченных процентов за каждый день просрочки
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • сырье/материалы
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    предприятий и физических лиц
  • Форма выдачи
    • гарантия
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • различные формы финансирования;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • макс. ставку банк не раскрывает
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
ОГРН
1022700000685
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 3 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 230-88-70

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса