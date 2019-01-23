Бизнесу
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, основных фондов, развитие бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
зависит от вида кредита и формы обеспечения
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,1—1,6% от первоначальной суммы кредита
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Комиссии за обслуживание кредита
3,5% годовых за неиспользованный лимит по ВКЛ
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы не уплаченных процентов за каждый день просрочки
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- сырье/материалы
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
предприятий и физических лиц
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Форма выдачи
- гарантия
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- различные формы финансирования;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- макс. ставку банк не раскрывает
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Дата актуализации
23.01.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнесу» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
1022700000685
в вашем городе
Владивосток
(423) 230-88-70