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Саратов, кредит для бизнеса

Под залог недвижимого имущества

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение оборудования и объектов движимого и недвижимого имущества; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 1 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    недвижимое имущество
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    проценты — ежемесячно/ежеквартально/раз в полугодие

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов;
    • отсутствие комиссий
    Минусы
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог недвижимого имущества» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8452) 56-04-42

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