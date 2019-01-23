Под залог недвижимого имущества

Основные сведения Цель кредита приобретение оборудования и объектов движимого и недвижимого имущества; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение недвижимое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график проценты — ежемесячно/ежеквартально/раз в полугодие

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений и штрафов; отсутствие комиссий Минусы на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 23.01.2019 11:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под залог недвижимого имущества» в 1 городе России