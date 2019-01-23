Под залог недвижимого имущества
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение оборудования и объектов движимого и недвижимого имущества; пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
недвижимое имущество
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты — ежемесячно/ежеквартально/раз в полугодие
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- досрочное погашение без ограничений и штрафов;
- отсутствие комиссий
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
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Дата актуализации
23.01.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под залог недвижимого имущества» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
1026400002089
в вашем городе
Саратов
(8452) 56-04-42