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Народный Банк Тувы, кредит для бизнеса

Коммерческий

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущие расходы
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 300 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    по тарифам
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • не требуется
    • недвижимое имущество

    страхование залога по решению КК

  • Поручительство
    требуется
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • возможность оформления без обеспечения;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Особые ограничения
    • предприятиям осуществляющим свою деятельность в Республике Тыва
  • Дата актуализации
    23.01.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческий» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
Адрес
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
ОГРН
1021700000046
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(39422) 3-03-89

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