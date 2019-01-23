Коммерческий

Основные сведения Цель кредита текущие расходы

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество не требуется недвижимое имущество страхование залога по решению КК

Поручительство требуется

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; возможность оформления без обеспечения; досрочное погашение без ограничений и штрафов Особые ограничения предприятиям осуществляющим свою деятельность в Республике Тыва

Дата актуализации 23.01.2019 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Коммерческий» в 3 городах России