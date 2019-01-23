Бизнес-техника

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспортного средства подлежащих постановке на учет в органах Гостехнадзора, ГИБДД

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

до 80% стоимости приобретаемого движимого имущества

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение движимое имущество приобретаемое имущество транспортные средства страхование обязательно

Поручительство руководителя юридического лица по решению КК

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений и штрафов Особые ограничения предприятиям осуществляющим свою деятельность в Республике Тыва

Дата актуализации 23.01.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-техника» в 3 городах России