Бизнес-недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 300 000
до 80% стоимости приобретаемого недвижимого имущества
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
страхование обязательно
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Поручительство
руководителя юридического лица по решению КК
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
- предприятиям осуществляющим свою деятельность в Республике Тыва
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Дата актуализации
23.01.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-недвижимость» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
1021700000046
в вашем городе
Москва
(39422) 3-03-89