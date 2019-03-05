МСП Маневр

Основные сведения Цель кредита реализация инвестиционных проектов

Валюта рубли

Сумма кредита 60 000 000—150 000 000

до 85% от общей стоимости проекта

Срок кредита 1 год—7 лет

Ставка по кредиту годовых до 12%

Материальное обеспечение гарантии недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства иные виды обеспечения

Поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; длительный срок кредитования; невысокая процентная ставка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 05.03.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСП Маневр» в 38 городах России