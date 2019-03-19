Инвестиционный капитал

Основные сведения Цель кредита инвестиционные цели

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—30 000 000

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 12—15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,1—1% от суммы кредита/лимита единовременно, но не менее 3 000 руб.

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства страхование обязательно

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов, сумма частичного досрочного погашения должна быть не менее 2-х платежей

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая ставка Минусы наличие комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 19.03.2019 14:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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