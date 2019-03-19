Оборотный капитал
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
доллары США
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Сумма кредита
1 000 000—30 000 000 руб. (эквивалент); до 6 000 000 руб. (эквивалент) — в форме единовременного кредита
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Срок кредита
6 мес.—3 года
до 2 лет - в форме единовременного кредита
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Ставка по кредиту годовых
7—11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,1—1% от суммы кредита/лимита единовременно, но не менее 100 долларов США
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
страхование обязательно
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов, сумма частичного досрочного погашения должна быть не менее 2-х платежей
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные способы погашения кредита
- наличие комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
19.03.2019 14:42