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Москоммерцбанк, кредит для бизнеса

Быстрое решение

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов, предоставленных на вышеуказанные цели; потребительские цели, рефинансирование кредитов, выданных на различные цели, в т. ч. потребительские
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 15 000 000
    для Москвы: 15 000 000 руб. для Санкт-Петербурга: 10 500 000 руб. для Калининграда: 7 500 000 руб.
  • Срок кредита
    3 мес.—5 лет
    до 3 лет - на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    14—17%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита/лимита единовременно, но не менее 3 000 руб.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% от неиспользованной части лимита (единовременно по окончанию периода доступности)
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
  • Материальное обеспечение
    недвижимость

    страхование обязательно

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов по истечению 6 месяцев; до истечения 6 месяцев — 3% от досрочно погашаемой суммы, но не более 300 000 рублей (единовременно)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, физическое лицо — собственник бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссии при выдаче кредита;
    • обязательное страхование залога
    Особые ограничения
    • программа действует в г. Москва, Санкт-Петербург и Калининград
  • Дата актуализации
    19.03.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Быстрое решение» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
ОГРН
1107711000066
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