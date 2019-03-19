Быстрое решение
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов, предоставленных на вышеуказанные цели; потребительские цели, рефинансирование кредитов, выданных на различные цели, в т. ч. потребительские
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 15 000 000
для Москвы: 15 000 000 руб. для Санкт-Петербурга: 10 500 000 руб. для Калининграда: 7 500 000 руб.
-
Срок кредита
3 мес.—5 лет
до 3 лет - на пополнение оборотных средств
-
Ставка по кредиту годовых
14—17%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита/лимита единовременно, но не менее 3 000 руб.
-
Комиссии за обслуживание кредита
1% от неиспользованной части лимита (единовременно по окончанию периода доступности)
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
-
Материальное обеспечение
недвижимость
страхование обязательно
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
проценты — ежемесячно
-
Условия досрочного погашения
без штрафов по истечению 6 месяцев; до истечения 6 месяцев — 3% от досрочно погашаемой суммы, но не более 300 000 рублей (единовременно)
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физическое лицо — собственник бизнеса
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие комиссии при выдаче кредита;
- обязательное страхование залога
- программа действует в г. Москва, Санкт-Петербург и Калининград
-
Дата актуализации
19.03.2019 15:19