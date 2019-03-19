Быстрое решение

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов, предоставленных на вышеуказанные цели; потребительские цели, рефинансирование кредитов, выданных на различные цели, в т. ч. потребительские

Валюта доллары США

Сумма кредита для Москвы: 15 000 000 руб. (эквивалент) для Санкт-Петербурга: 10 500 000 руб.(эквивалент) для Калининграда: 7 500 000 руб.(эквивалент)

Срок кредита 3 мес.—5 лет

до 3 лет - на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых 10—13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита/лимита единовременно, но не менее 3 000 руб.

Комиссии за обслуживание кредита 1% от неиспользованной части лимита (единовременно по окончанию периода доступности)

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

Материальное обеспечение недвижимость страхование обязательно

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов по истечению 6 месяцев; до истечения 6 месяцев — 3% от досрочно погашаемой суммы, но не более 300 000 рублей (единовременно)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, физическое лицо — собственник бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога Особые ограничения программа действует в г. Москва, Санкт-Петербург и Калининград

Дата актуализации 19.03.2019 15:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Быстрое решение» в 5 городах России