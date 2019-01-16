Программа 6,5
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков (включая действия по их улучшению, перестройке или ремонту); приобретение и/или ремонт основных средств (включая пусконаладку и ввод в эксплуатацию); строительство/реконструкция зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности или длительной аренде/субаренде; финансирование текущей деятельности; пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—200 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
9,6—10,6%
9,6% годовых — для субъектов среднего бизнеса, 10,6% — для субъектов малого бизнеса
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев (основного долга)
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 10
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- земельные участки
- недвижимость
- оборудование
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
требуется страхование имущества
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Поручительство
физических лиц, являющихся конечными собственниками бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
по окончании 6 месяцев с даты выдачи кредита
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; средняя численность работников за предшествующий календарный год не более 250 чел., выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год не более 2 млрд руб.; поддержание ежемесячных кредитовых оборотов в размере не менее 30% от суммы кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- диверсифицированный залог;
- отсутствие комиссий
Особые ограничения
- мораторий на досрочное погашение 6 месяцев
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- место регистрации — г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, регионы присутствия филиалов/операционных офисов Банка
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Дата актуализации
16.01.2019 16:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
в вашем городе
Москва
8 800 500-66-77
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