Программа 6,5

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков (включая действия по их улучшению, перестройке или ремонту); приобретение и/или ремонт основных средств (включая пусконаладку и ввод в эксплуатацию); строительство/реконструкция зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности или длительной аренде/субаренде; финансирование текущей деятельности; пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000 000—200 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 9,6—10,6%

9,6% годовых — для субъектов среднего бизнеса, 10,6% — для субъектов малого бизнеса

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев (основного долга)

Срок рассмотрения заявки, дней до 10

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество земельные участки недвижимость оборудование приобретаемое имущество транспортные средства требуется страхование имущества

Поручительство физических лиц, являющихся конечными собственниками бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения по окончании 6 месяцев с даты выдачи кредита

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; средняя численность работников за предшествующий календарный год не более 250 чел., выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год не более 2 млрд руб.; поддержание ежемесячных кредитовых оборотов в размере не менее 30% от суммы кредита

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; диверсифицированный залог; отсутствие комиссий Минусы мораторий на досрочное погашение 6 месяцев Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; место регистрации — г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, регионы присутствия филиалов/операционных офисов Банка

Дата актуализации 16.01.2019 16:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 29 городах России