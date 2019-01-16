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Банк Зенит, кредит для бизнеса

Программа 6,5

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости, земельных участков (включая действия по их улучшению, перестройке или ремонту); приобретение и/или ремонт основных средств (включая пусконаладку и ввод в эксплуатацию); строительство/реконструкция зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности или длительной аренде/субаренде; финансирование текущей деятельности; пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000 000—200 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    9,6—10,6%
    9,6% годовых — для субъектов среднего бизнеса, 10,6% — для субъектов малого бизнеса
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев (основного долга)
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 10
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • земельные участки
    • недвижимость
    • оборудование
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства

    требуется страхование имущества

  • Поручительство
    физических лиц, являющихся конечными собственниками бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    по окончании 6 месяцев с даты выдачи кредита
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; средняя численность работников за предшествующий календарный год не более 250 чел., выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год не более 2 млрд руб.; поддержание ежемесячных кредитовых оборотов в размере не менее 30% от суммы кредита
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • диверсифицированный залог;
    • отсутствие комиссий
    Минусы
    • мораторий на досрочное погашение 6 месяцев
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • место регистрации — г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, регионы присутствия филиалов/операционных офисов Банка
  • Дата актуализации
    16.01.2019 16:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Программа 6,5» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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