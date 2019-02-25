Агроинвест

Основные сведения Цель кредита приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (растениеводство, животноводство, переработка с/х продукции)

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—70 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 5%

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса спецтехника транспортные средства

Поручительство основных фактических владельцев бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения сезонный график

Срок существования бизнеса 36 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО, ПАО, АО, ОАО, ЗАО), ИП, крестьянское (фермерское) хозяйство, СПК; доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, должна составлять не менее 70% от общей официальной выручки по итогам последнего полного календарного (отчетного) года; подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе не менее 3-х лет, с учетом работы до 16.03.2014 г. на территории Автономной Республики Крым; отсутствие убыточной деятельности, согласно данным официальной отчетности за 2 последних календарных года подряд и т. д.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы срок существования бизнеса не менее 3 лет

Дата актуализации 25.02.2019 14:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Агроинвест» в 47 городах России