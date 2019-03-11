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Уральский Банк Реконструкции и Развития, кредит для бизнеса

Бизнес-рост

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—2 000 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 16%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    2,5%, мин. 15 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    от 2
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    фактические собственники бизнеса, способные оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредители
  • Форма выдачи
    кредит
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка — до 120 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • небольшие сумма и срок кредита;
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.03.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-рост» в 95 городах России

Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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