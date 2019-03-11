Бизнес-рост
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение основных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—2 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 16%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
2,5%, мин. 15 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
от 2
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
фактические собственники бизнеса, способные оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредители
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Форма выдачи
кредит
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка — до 120 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога
Особые ограничения
- небольшие сумма и срок кредита;
- макс. ставку банк не указывает
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.03.2019 16:03