Бизнес-рост

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—2 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 16%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 2,5%, мин. 15 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней от 2

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство фактические собственники бизнеса, способные оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредители

Форма выдачи кредит

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения деятельности для компаний Группы — от 6 мес. (срок деятельности Группы — от 12 мес.), для остальных — от 12 мес.; годовая выручка — до 120 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы небольшие сумма и срок кредита; макс. ставку банк не указывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.03.2019 16:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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