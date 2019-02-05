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Проинвестбанк, кредит для бизнеса

На покупку техники

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение новой или б/у техники (легковые, грузовые, грузопассажирские, пассажирские, специальные и специализированные автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, автобусы, самоходная сельскохозяйственная техника, тракторные прицепы и полуприцепы (регистрируемые в органах гостехнадзора); самоходная лесозаготовительная техника, в том числе трелевочные машины; валочно- пакетирующие машины; лесовозы; погрузчики бревен; кусторезы; сучкорезы; пакетоподборщики; мульчеры и др.)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—30 000 000
    ПВ от 30% в зависимости от цели кредита
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 2 лет при кредитовании российских продавцов на покупку техники с целью ее дальнейшей перепродажи конечному покупателю
  • Ставка по кредиту годовых
    11,5—13,5%
    зависит от срока кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита/лимита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% от суммы неиспользованного лимита по ВКЛ ежегодно
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • спецтехника
    • транспортные средства

    основной залог — приобретаемая техника; страхование обязательно

  • Поручительство
    залогодателя и/или собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

    НКЛ — при разных сроках поставки нескольких единиц техники, ВКЛ — для российских продавцов

  • Режим погашения
    • автоматическое списание средств с расчетного счета
    • индивидуальный график

    по графику, согласованному с банком

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) р/с в банке и поддержание оборотов согласно условиям кредитного договора
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На покупку техники» в 4 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
(342) 270-00-32

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