На покупку техники
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение новой или б/у техники (легковые, грузовые, грузопассажирские, пассажирские, специальные и специализированные автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, автобусы, самоходная сельскохозяйственная техника, тракторные прицепы и полуприцепы (регистрируемые в органах гостехнадзора); самоходная лесозаготовительная техника, в том числе трелевочные машины; валочно- пакетирующие машины; лесовозы; погрузчики бревен; кусторезы; сучкорезы; пакетоподборщики; мульчеры и др.)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—30 000 000
ПВ от 30% в зависимости от цели кредита
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Срок кредита
до 5 лет
до 2 лет при кредитовании российских продавцов на покупку техники с целью ее дальнейшей перепродажи конечному покупателю
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Ставка по кредиту годовых
11,5—13,5%
зависит от срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита/лимита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
1% от суммы неиспользованного лимита по ВКЛ ежегодно
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
основной залог — приобретаемая техника; страхование обязательно
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Поручительство
залогодателя и/или собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
НКЛ — при разных сроках поставки нескольких единиц техники, ВКЛ — для российских продавцов
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Режим погашения
- автоматическое списание средств с расчетного счета
- индивидуальный график
по графику, согласованному с банком
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- требуется наличие (открытие) р/с в банке и поддержание оборотов согласно условиям кредитного договора
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Дата актуализации
05.02.2019 17:26