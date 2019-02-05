На покупку техники

Основные сведения Цель кредита приобретение новой или б/у техники (легковые, грузовые, грузопассажирские, пассажирские, специальные и специализированные автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, автобусы, самоходная сельскохозяйственная техника, тракторные прицепы и полуприцепы (регистрируемые в органах гостехнадзора); самоходная лесозаготовительная техника, в том числе трелевочные машины; валочно- пакетирующие машины; лесовозы; погрузчики бревен; кусторезы; сучкорезы; пакетоподборщики; мульчеры и др.)

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—30 000 000

ПВ от 30% в зависимости от цели кредита

Срок кредита до 5 лет

до 2 лет при кредитовании российских продавцов на покупку техники с целью ее дальнейшей перепродажи конечному покупателю

Ставка по кредиту годовых 11,5—13,5%

зависит от срока кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита/лимита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита 1% от суммы неиспользованного лимита по ВКЛ ежегодно

Материальное обеспечение недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства основной залог — приобретаемая техника; страхование обязательно

Поручительство залогодателя и/или собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) НКЛ — при разных сроках поставки нескольких единиц техники, ВКЛ — для российских продавцов

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета индивидуальный график по графику, согласованному с банком

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения требуется наличие (открытие) р/с в банке и поддержание оборотов согласно условиям кредитного договора

Дата актуализации 05.02.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На покупку техники» в 4 городах России