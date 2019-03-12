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Банк «Возрождение», кредит для бизнеса

Оборот

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, текущие расходы
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 250 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года и 6 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 14
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    оценка залога без привлечения специализированного оценщика (на сумму до 30 млн. рублей)

  • Поручительство
    собственников
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает;
    • короткий срок финансирования
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    12.03.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборот» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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