Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, текущие расходы

Валюта рубли

Сумма кредита до 250 000 000

Срок кредита до 1 года и 6 мес.

Ставка по кредиту годовых от 13%

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение гарантии движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса оценка залога без привлечения специализированного оценщика (на сумму до 30 млн. рублей)

Поручительство собственников

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы макс. ставку банк не указывает; короткий срок финансирования Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 12.03.2019 10:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборот» в 80 городах России