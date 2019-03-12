Инвест

Основные сведения Цель кредита приобретение или модернизация оборудования, строительство, ремонт или покупка недвижимости, приобретение или ремонт автотранспорта

Валюта рубли

Сумма кредита до 250 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение гарантии гарантии Корпорации МСП залог 3-их лиц недвижимое имущество оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество транспортные средства оценка залога без привлечения специализированного оценщика (на сумму до 30 млн. рублей)

Поручительство собственников

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; гибкий график погашения задолженности Минусы макс. ставку банк не указывает Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 12.03.2019 10:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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