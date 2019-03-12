Инвест
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение или модернизация оборудования, строительство, ремонт или покупка недвижимости, приобретение или ремонт автотранспорта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 250 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 14
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Материальное обеспечение
- гарантии
- гарантии Корпорации МСП
- залог 3-их лиц
- недвижимое имущество
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- транспортные средства
оценка залога без привлечения специализированного оценщика (на сумму до 30 млн. рублей)
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Поручительство
собственников
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- гибкий график погашения задолженности
Особые ограничения
- макс. ставку банк не указывает
- требуется открытие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
12.03.2019 10:36