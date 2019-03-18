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Центр-инвест, кредит для бизнеса

На уплату налогов

Основные сведения

  • Цель кредита
    уплата налогов и сборов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
  • Срок кредита
    до 2 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    10%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,2% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • корпоративное имущество
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    единовременно в конце срока

    проценты — ежемесячно, погашение кредита — в конце срока

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое состояние
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая ставка
    Минусы
    • короткий срок финансирования
  • Дата актуализации
    18.03.2019 17:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На уплату налогов» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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