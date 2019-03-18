На уплату налогов
Основные сведения
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Цель кредита
уплата налогов и сборов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
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Срок кредита
до 2 мес.
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Ставка по кредиту годовых
10%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,2% от суммы кредита
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- корпоративное имущество
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия
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Режим погашения
единовременно в конце срока
проценты — ежемесячно, погашение кредита — в конце срока
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое состояние
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая ставка
- короткий срок финансирования
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Дата актуализации
18.03.2019 17:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00