На уплату налогов

Основные сведения Цель кредита уплата налогов и сборов

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

Срок кредита до 2 мес.

Ставка по кредиту годовых 10%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,2% от суммы кредита

Материальное обеспечение движимое имущество корпоративное имущество оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения единовременно в конце срока проценты — ежемесячно, погашение кредита — в конце срока

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое состояние

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая ставка Минусы короткий срок финансирования

Дата актуализации 18.03.2019 17:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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