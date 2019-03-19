Без залога

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 500 000

Срок кредита 1 мес.—1 год

Ставка по кредиту годовых 13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 1% от суммы лимита

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственников бизнеса, супруга/супруги для ИП

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; небольшие сумма и срок финансирования

Дата актуализации 19.03.2019 10:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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