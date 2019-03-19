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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Без залога

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 500 000
  • Срок кредита
    1 мес.—1 год
  • Ставка по кредиту годовых
    13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 1% от суммы лимита
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственников бизнеса, супруга/супруги для ИП
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • небольшие сумма и срок финансирования
  • Дата актуализации
    19.03.2019 10:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Без залога» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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Телефоны
(863) 200-00-00

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