Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, ремонт, модернизация

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита 1 год—3 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства возможен залог будущего урожая

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения долга до 6-ти месяцев; различные варианты залога Минусы макс. ставку банк не указывает; наличие платы за установление лимита

Дата актуализации 19.03.2019 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 80 городах России