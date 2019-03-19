Под государственный контракт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств для исполнения государственного контракта, рефинансирование затрат по действующим контрактам

Валюта рубли

Сумма кредита до 5 000 000

Срок кредита до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии за обслуживание кредита от 0,5% от суммы кредита

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы макс. ставку банк не указывает; наличие платы за установление лимита

Дата актуализации 19.03.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Под государственный контракт» в 80 городах России