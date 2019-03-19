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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Под государственный контракт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств для исполнения государственного контракта, рефинансирование затрат по действующим контрактам
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 5 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    от 0,5% от суммы кредита
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает;
    • наличие платы за установление лимита
  • Дата актуализации
    19.03.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Под государственный контракт» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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