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Далена Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—10 000 000
    до 30% от среднемесячного оборота по расчетному счету
  • Срок кредита
    6 мес.—2 года
    срок непрерывной задолженности - 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    14—17,5%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    0,1% от установленного лимита ежемесячно
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    собственников или руководителей бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • без залога;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • наличие ежемесячной комиссии
    Особые ограничения
    • требуется обязательное открытие счета и перевод оборотов в банк после принятия положительного решения
  • Дата актуализации
    24.03.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027700135540
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 673-10-10

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