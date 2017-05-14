Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—10 000 000
до 30% от среднемесячного оборота по расчетному счету
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Срок кредита
6 мес.—2 года
срок непрерывной задолженности - 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
14—17,5%
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Комиссии за обслуживание кредита
0,1% от установленного лимита ежемесячно
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
собственников или руководителей бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- без залога;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- наличие ежемесячной комиссии
- требуется обязательное открытие счета и перевод оборотов в банк после принятия положительного решения
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Дата актуализации
24.03.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
1027700135540
в вашем городе
Москва
(495) 673-10-10