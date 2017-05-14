Овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—10 000 000

до 30% от среднемесячного оборота по расчетному счету

Срок кредита 6 мес.—2 года

срок непрерывной задолженности - 30 дней

Ставка по кредиту годовых 14—17,5%

Комиссии за обслуживание кредита 0,1% от установленного лимита ежемесячно

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство собственников или руководителей бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; без залога; длительный срок кредитования Минусы наличие ежемесячной комиссии Особые ограничения требуется обязательное открытие счета и перевод оборотов в банк после принятия положительного решения

Дата актуализации 24.03.2019 15:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 3 городах России