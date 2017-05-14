Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспорта, оборудования, объекта недвижимости для целей бизнеса, рефинансирование кредитов сторонних банков

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

ПВ — от 50%

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 14—17,5%

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость собственные векселя банка залог должен превышать сумму кредита в 2 раза

Поручительство собственников или руководителей бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график проценты — ежемесячно

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Расположение бизнеса Москва Московская обл.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные формы финансирования Особые ограничения местонахождение бизнеса - Москва или Московская область

Дата актуализации 24.03.2019 15:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 3 городах России