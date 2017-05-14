Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение автотранспорта, оборудования, объекта недвижимости для целей бизнеса, рефинансирование кредитов сторонних банков
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
ПВ — от 50%
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
14—17,5%
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- собственные векселя банка
залог должен превышать сумму кредита в 2 раза
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Поручительство
собственников или руководителей бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Расположение бизнеса
- Москва
- Московская обл.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- различные формы финансирования
- местонахождение бизнеса - Москва или Московская область
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Дата актуализации
24.03.2019 15:54