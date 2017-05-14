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Далена Банк, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение автотранспорта, оборудования, объекта недвижимости для целей бизнеса, рефинансирование кредитов сторонних банков
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 1 000 000
    ПВ — от 50%
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    14—17,5%
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • собственные векселя банка

    залог должен превышать сумму кредита в 2 раза

  • Поручительство
    собственников или руководителей бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Расположение бизнеса
    • Москва
    • Московская обл.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные формы финансирования
    Особые ограничения
    • местонахождение бизнеса - Москва или Московская область
  • Дата актуализации
    24.03.2019 15:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027700135540
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 673-10-10

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